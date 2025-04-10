Объявлен конкурс на строительство пристройки к школе № 14 в Коломне

В подмосковной Коломне планируют возвести пристройку к школе № 14 к 2027 году. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции здания МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 400 мест в городском округе Коломна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Здание МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 400 мест по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Шилова, д. 5».

Планируется в рамках проведения закупки реконструкция здания общей площадью — 6 302 кв. м. со строительством пристройки общей площадью — 2 095,5 кв. м. Также проектом необходимо предусмотреть выполнение работ по обустройству спортивного ядра в рамках выполнения работ по благоустройству территории.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.