Объявлен конкурс на строительство образовательного комплекса в Балашихе

Объявлен конкурс на строительство образовательного комплекса в составе школы на 950 мест и сада на 250 мест в Балашихе, передает пресс-служба министерства по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 950 мест и сада на 250 мест по адресу: Балашиха, мкр. Авиаторов», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 950 мест и сада на 250 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. Авиаторов.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ планируется завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября 2026 года.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом», — подчеркнул губернатор.