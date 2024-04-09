Объявлен конкурс на реконструкцию образовательного комплекса в Химках

В Химках к 2025 году отремонтируют школу с дошкольным отделением

В Химках отремонтируют школу с дошкольным отделением, объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Реконструкции подлежит воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.