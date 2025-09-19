Объем рынка краткосрочной аренды жилья вырос в России на 22% в 2025 году

Объем рынка краткосрочной аренды в 2025 году продолжает расти. По данным «Авито», в текущий период он увеличился на 22%. Это обсудили на ежегодной конференции «Объективно», проводимой технологической платформой «Авито Путешествия» в столице, передает корреспондент РИАМО.

Представители отрасли краткосрочной аренды жилья обсудили тренды и растущую конкуренцию. Растет количество забронированных ночей и средний чек за аренду частных квартир, домов и апартаментов.

«Когда вы арендуете частную недвижимость — это объект большей площади, больше удобств: например, всегда есть кухня, на которой можно что-то приготовить, всегда есть стиральная машинка, лучше оснащение. И ты не привязан к какой-то конкретной локации, как гостиница. Ты можешь снять жилье, где нужно: в центре города или рядом с медучреждением при необходимости», — сказал журналистам директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

Он отметил, что примерно с 2020 года, когда начался бум внутреннего туризма, предпочтения россиян тоже менялись. Теперь от простой посуточной сдачи жилья в аренду люди хотят получать комплексную услугу сервиса. Одно из преимуществ, которыми обладают частные арендодатели, — это знание местности.

К тому же они могут подготовить свой объект к прибытию, например, семейной пары с маленькими детьми и предоставить все необходимое для комфортного быта малышей.

Безопасность для хозяина и гостя

Сервис «Авито Путешествия» нацелен на то, чтобы быть удобным инструментом для путешественников, предпочитающих квартиры и частные дома, и хозяев, ищущих гостей.

«Наша задача — создать такую площадку, на которой хосты могли бы делиться опытом, обмениваться какими-то рабочими инструментами. Мы со своей стороны активно делимся аналитикой на большом объеме данных, подсвечиваем наиболее важные изменения на рынке, чтобы арендодатели вовремя учитывали это в своей работе», — добавил Кромочкин.

Вокруг рынка краткосрочной аренды жилья — ореол довольно большого риска. Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина отметила, что зачастую это связано с прямым общением между хостом и гостями. У крупных управляющих компаний и корпораций для этого есть целые отделы по работе с клиентами. Тут же хозяин жилья и гость остаются один на один. Некоторым путешественникам бывает страшно заселяться не в отель, а владельцы опасаются конфликтных ситуаций с гостями.

«„Авито Путешествия“ выступает помощником как для хоста, так и для гостя. У нас есть страховка, которая полностью компенсируется за счет „Авито Путешествий“. Каждый арендодатель может застраховать свой объект. Причем на текущий момент страховка покрывает самые разные ситуации. Еще мы работаем через формирование правильной коммуникации арендодателя и гостя», — рассказала Сакина.