Объекты потребрынка Подольска привели в соответствие с требованиями закона

На территории городского округа Подольск привели в соответствие крупный мебельный центр на улице Московская. У здания заменили крышу, а сейчас занимаются реконструкцией фасада. Всего в округе уже по 19 объектам принято решение о их демонтаже, 16 — снесли, в 9 сделали ремонт. Об этом сообщает пресс-служба

В прошлом году в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева запущена масштабная работа по приведению в порядок торговых объектов министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также администрациями городских округов. Всего в красной зоне находится более 1 390 объектов в 56 городских округах.

Особое внимание уделяют территориям, которые располагаются вдоль магистралей. Всего в красной зоне объектов потребительского рынка расположено более 500, из которых уже более 200 привели в соответствие.

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.