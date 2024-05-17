Объект культурного наследия в Подмосковье выставили на торги

В Московской области выставлен на открытый аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия «Дача Боткина, 1902 г., арх. Б. Н. Шнауберт». Объект располагается в дер. Мещерское городского округа Чехов, сообщает региональное министерство имущественных отношений.

Начальная цена составляет более 989,5 тыс. рублей.



Загородное имение Боткина было построено в 1902 году, архитектором выступил Борис Николаевич Шнауберт.

«В аренду предлагается здание площадью 583,1 кв. метров и земельный участок площадью 3 990 кв. метров. Заявки принимаются до 14 июня, сам аукцион пройдет 18. Использовать имущество арендатор сможет в социальных, культурных, образовательных, административно-деловых, гостинично-рекреационных целях, в том числе для организации общественного питания», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В 1903–1905 гг. в здании размещалась подпольная типография Московского комитета РСДРП. В советский период здание использовалось Мещерским медицинским училищем в качестве общежития, затем было заброшено, неоднократно горело. Статус объекта культурного наследия дача П. П. Боткина получила в 2002 году. С информацией об аукционе можно ознакомиться по ссылке.

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