Нужен ли зайка без лужайки? Почему россияне откладывают рождение детей

Наличие собственной квартиры по-прежнему остается одним из ключевых факторов при планировании семьи в России, следует из результатов опроса группы компаний «КОРТРОС», имеющихся в распоряжении у РИАМО.

Согласно исследованию, главным условием для рождения ребенка россияне считают финансовую стабильность и уровень дохода — этот вариант выбрали 58% респондентов. На втором месте по значимости оказалось собственное жилье: его указали 31,5% участников опроса. Государственная поддержка в виде ипотеки и выплат играет скорее вспомогательную роль — на нее ориентируются 10,5% опрошенных.

При этом связь между наличием квартиры и готовностью завести ребенка выражена достаточно четко. Почти 70% респондентов признались, что решились бы на рождение ребенка раньше, если бы уже имели собственное жилье. Из них 37,5% уверены, что сделали бы это значительно быстрее, еще 31,5% скорее склоняются к этому варианту, чем нет. Лишь около 20% считают, что жилищный вопрос не влияет на такие решения.

Опрос показал, что для большинства россиян сохраняется традиционная логика жизненных этапов. Более 61% его участников придерживаются сценария «сначала квартира — потом дети». Только 8% готовы сначала завести ребенка, а уже затем заниматься улучшением жилищных условий. Еще 8,5% рассматривают вариант параллельного решения — оформление ипотеки и рождение ребенка одновременно. При этом 22% опрошенных признаются, что пока не готовы ни к одному из этих шагов.

Основным препятствием для одновременной покупки жилья и рождения ребенка россияне называют высокие цены на недвижимость — этот фактор отметили 50% респондентов. Еще 28,5% опасаются, что не справятся с финансовым и моральным давлением, а 21,5% указывают на слишком высокую ипотечную нагрузку.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.