Новый ЖК на набережной Яузы в Мытищах достроят в 2026 году

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области «СтройЭксперт» оценили соответствие фактических сроков возведения ЖК «Яуза Парк» срокам, установленным в проектной декларации. Первые четыре корпуса планируют достроить в третьем квартале 2025 года, корпуса № 5 и 6 — во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый жилой комплекс строят в городском округе Мытищи. Застройщиком объекта долевого строительства выступает «СЗ «НМ-КОНСАЛТ». Возведение ЖК и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

В настоящее время на строительной площадке шести корпусов ЖК ведутся работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций надземных частей зданий, наружных инженерных сетей и наружных панелей. А также строители выполняют каменную кладку внутренних стен и перегородок. Общая строительная готовность превысила 45%.

В ходе осмотра специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» установили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной документации.

Шесть корпусов общей площадью порядка 74 тыс. квадратных метров рассчитаны на 1 864 квартиры. Входные группы корпусов оснастят пандусами для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения, а дворовую территорию благоустроят понижающими площадками. На первых этажах домов откроются магазины, кафе, салоны красоты и другие полезные сервисы. Во дворе ЖК обустроят велосипедные дорожки, 2 детских и 2 спортивных площадки. Вблизи жилого квартала установят шумопоглощающие экраны.

ЖК «Яуза Парк» расположен в 5 минутах ходьбы от ж/д станции «Мытищи» и в 20 минутах езды на авто от станции метро «Медведково». Проект жилого комплекса включает 20 домов разной этажности с дворами-парками с Wi-Fi. На территории ЖК появится благоустроенная набережная реки Яузы и пешеходный бульвар для прогулок. Водонапорную башню XIX века, расположенную на территории «Яуза парка», реставрируют и создадут вокруг нее общественное пространство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.