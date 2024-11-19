Новый жилой квартал по реновации заселяется в столичном районе Гольяново

На Амурской улице в московском районе Гольяново заселяется новый жилой квартал по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

ЖК построили по индивидуальному проекту. Всего в нем 1110 квартир. В домах установлена автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, сделана безбарьерная среда, есть подземный паркинг.

В новостройках будут жить около 2,5 тыс. человек. В квартирах сделали улучшенную отделку, можно заезжать сразу. Первые этажи нежилые, там появятся объекты сферы услуг и офисы.

На прилегающей территории создали зону с детскими и спортивными площадками, участки для отдыха.

Новые дома находятся недалеко от станции метро «Черкизовская». Кроме того, рядом расположены станции МЦК Локомотив и ж/д вокзал Восточный. Еще пешком можно дойти до Сиреневого сада, Детского Черкизовского парка, школы, детсадов и спортклубов.