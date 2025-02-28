Новый сквер и парковку построят на месте аварийных бараков в Ступино

В городском округе Ступино реализуется госпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В нее включено 69 домов площадью более 31 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ведем строительство девятиэтажного дома на улице Горького, которое планируем завершить в этом году. На 2026-й запланировано введение в эксплуатацию двух пятнадцатиэтажных жилых комплексов на Банном переулке и четырнадцатиэтажного дома на Чайковского», — сообщил глава округа Сергей Мужальских.

В прошлом году начался новый этап программы переселения жильцов из домов, признанных аварийными после 2017 года.

«В течение ближайших двух лет предстоит расселить 29 домов площадью свыше 12 тыс. кв. м, что затронет 674 человека из 555 квартир. В 2025-м планируется переселить 407 человек в новый дом на Горького», — уточнил он.

Жильцы домов 4, 5 по Банному переулку и дома 10 на улице Куйбышева отметили новоселье.

В 2024 году снесли 6 бараков, с начала года — 5. Дома 1, 2 на Банном переулке будут снесены в ближайшее время.

На месте бараков появится сквер. Зеленая зона станет местом отдыха для жителей квартала «Ступино Сити» и дома 31, который не имеет собственной придомовой территории.

Для удобства автовладельцев рядом со сквером будет организована парковка.

Провести благоустройство территории планируется летом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев