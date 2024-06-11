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Новый молочный завод появится в Шаховской к 2026 году

Молочный завод мощностью 100 тонн молока в сутки получил разрешение на строительство в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Данный проект сопровождает персональный менеджер центра содействия строительству МО. Об этом сообщает пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области.

Компания реализует инвестиционный проект в области сельского хозяйства в городском округе Шаховская. В реализацию проекта инвестор вложит порядка 1,7 млрд рублей.

До 2026 года застройщик возведет молочный завод. Объем производства составит до 100 тонн молока в сутки. На заводе будут выпускать более 15 наименований готовой продукции в сутки.

В частности, здесь будут производить молоко отборное и нормализованное, кефир, йогурты, творог, сметану, сливочное масло и сыры: молодой, творожный и выдержанный.



Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно по электронной почте css@mosreg.ru или по телефону 8 (498) 602-00-00. Все услуги центр содействия строительству оказывает бесплатно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории и взять ее в работу», — отметил Воробьев.