сегодня в 15:22

Новый культурный центр построят в Черноголовке в 2025 г

Рабочая группа архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержала архитектурно-художественный облик культурно-досугового центра в городском округе Черноголовка, на Школьном бульваре, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новое общественно-культурное пространство общей площадью более 9 тыс. кв. метров будет располагаться в центральной части Черноголовки, на месте ликвидированного объекта незавершенного строительства. Культурный центр предназначен для проведения различного рода образовательных, развлекательных, творческих мероприятий и рассчитан на единовременное комфортное пребывание до 1 100 посетителей. В результате реализации проекта будет создано около 60 новых рабочих мест. Завершить строительство объекта планируется в конце 2025 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Доступ в здание — безбарьерный, с уровня земли без ступеней и пандусов. На фасадах предусмотрены места для размещения информационных конструкций.

По проекту на первом этаже разместится вестибюльная группа помещений с холлом для ожидания, гардеробные, большой многофункциональный атриум, который сможет выполнять функцию концертного зала на 400 человек, а также быть площадкой со свободным сценарием использования, выставочный зал, кафе, детский центр и помещения для сдачи в аренду.

В пространстве второго этажа запроектированы библиотека с читальными залами и детской зоной, креативно-образовательные аудитории, коворкинг с лекторием, многофункциональный зал, подсобные помещения для хранения реквизита, гримерные.

Третий этаж займут креативно-образовательные аудитории, зона коворкинга с лекторием, технические помещения.

«Сочетание простых геометрических форм культурного центра напоминает стилистику позднего советского модернизма. Светлый и прозрачный, масштабный и одновременно воздушный объект гармонично вписывается в окружающую городскую застройку. Благодаря выразительному архитектурному облику, культурный центр станет новым центром притяжения Подмосковья», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающая территория будет благоустроена. К новому культурному центру будут организованы комфортные пешеходные подходы с освещением, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.