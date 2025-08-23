Новый корпус школы откроется 1 сентября в ЖК «Мытищи Парк»

сегодня в 19:13

Долгожданный новый корпус школы № 9 на 1100 мест откроется 1 сентября в ЖК "Мытищи Парк". Он значительно разгрузит существующее образовательное учреждение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Помимо современных просторных кабинетов для учащихся подготовлены большой библиотечный центр с читальным залом, спортивные залы, актовый зал в виде амфитеатра, столовая.

Рядом со школой – пространства для игр, спорта и общения. Большой спортивный комплекс под открытым небом объединил в себе футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, беговую дорожку, полосу препятствий и спортивно-развивающие площадки.

Открытие нового корпуса школы № 9 в ЖК «Мытищи Парк» обещает стать важным событием. Современные условия обучения, комфортные помещения, развитая инфраструктура и разнообразие образовательных возможностей позволят создать оптимальные условия для всестороннего развития подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.