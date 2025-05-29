Новый консультативно-диагностический центр в Одинцове откроется в августе

В селе Ромашково Одинцовского городского округа завершается строительство консультативно-диагностического центра. Открытие медицинского учреждения запланировано на конец лета 2025 года. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области, медучреждение будет относиться к Одинцовской областной больнице. В настоящий момент на объекте завершается установка медицинского оборудования и сборка мебели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как сообщалось ранее, в смену КДЦ в Ромашково сможет принимать 150 детей и 200 взрослых. В трехэтажном здании на площади более 5,5 тысячи квадратных метров разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты врачей специалистов, отделения медицинской профилактики, неотложной помощи, блок лучевой терапии, а также хирургический стационар на 5 коек. На прилегающей территории обустроят парковку и детские игровые площадки, места для отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.