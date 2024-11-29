В Можайске первые 5 семей получили ключи от своих квартир в доме на ул Полосухина

Все они переселяются в новые уютные квартиры из аварийного жилого фонда. Многоквартирный жилой дом построен в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пятиэтажка построена по всем современным стандартам — просторные квартиры, качественные коммуникации, надежные лифты. Результатом масштабной стройки станет расселение из аварийного жилищного фонда 148 человек. Всего ключи от новых квартир получит 61 семья — это жители города Можайск, деревни Шохово, рабочего поселка Уваровка, поселка МИЗ.

«Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева мы реализовали эту программу. Этот дом построен по всем современным стандартам — просторные квартиры, качественные коммуникации, надежные лифты», — подчеркнул глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Новоселов поздравила также председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

«Для нас сегодня такой же праздник, как и для вас! Рада поздравить с получением ключей — вы заселяетесь в новый дом. Берегите его», — сказала она.

Пятиэтажный дом общей площадью 5909,28 кв.м включает в себя 25 однокомнатных, 23 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир и уже полностью готов к заселению.

Среди первых новоселов — семья Канциревых. Юная Диана уже успела познакомиться с соседями и даже подружилась со сверстницей:

«Мы рады, что у нас такая большая квартира! Очень ждали, когда получим ключи, думаю, что в течение двух недель перевезем сюда вещи», — поделилась впечатлениями от переезда Диана Канцирева.

Первой на порог новой квартиры маленькими лапками ступает трехцветная кошечка — подарок семье Гулиных от администрации Можайского округа. Хозяева пока не придумали ей имя, но уже точно знают: котенок принесет им счастье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.