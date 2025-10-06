Новый дом ввели в эксплуатацию в квартале «Ильинские Луга» в Красногорске

В подмосковном Красногорске в проекте «Ильинские Луга» введен в эксплуатацию новый жилой корпус. Новоселье здесь отпразднуют 511 семей, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Корпус рассчитан на 511 квартир общей площадью более 19,9 тыс. кв. м различной планировки — от студий до трехкомнатных. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр и отдыха.

В проекте «Ильинские луга» уже возведены уже возведены 28 жилых домов, школа на 1500 мест, четыре детских сада в общей сложности на 1200 мест. В стадии строительства еще одна школа на 1500 мест, детский сад на 350 мест, поликлиника на 400 посещений в смену, пожарное депо на 4 поста.

На территории квартала есть широкий зеленый пешеходный бульвар, дома здесь средней высоты, девятиэтажные с большими окнами, поэтому в квартирах и во дворах всегда много естественного света. В проекте открыт PlayHub «Гравити» — современное игровое пространство с космической тематикой, холмами, зонами для игр и отдыха жителей всех возрастов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.