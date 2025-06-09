Новый дом в ЖК «Кузьминский лес» в Котельниках поставили на кадастровый учет

Новый дом в жилом квартале «Кузьминский лес» округа Котельники поставлен на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. о. Котельники, мкр. Белая Дача, дом № 27. Кадастровый номер: 50:22:0050102:11343.

Новоселье здесь отпразднует 312 семей. В 25-этажном доме общей площадью более 17,6 тыс. кв. м квартиры различной планировки — от студий до 3-комнатных евроформата. На первом этаже здания запроектированы коммерческие помещения, где откроются необходимые для комфортной жизни объекты ритейла — магазины, аптеки, кофейни и различные сервисы. Входные группы оборудованы в соответствии с концепцией создания безбарьерной среды. Во дворе размещены детские игровые площадки и зоны отдыха.

Проект «Кузьминский лес» расположен в городе Котельники. В жилом квартале запланировано строительство детского сада на 350 мест и школы на 1 100 мест. В шаговой доступности находится парк Кузьминский лес, усадьба Белая Дача, храм мч. Виктора-воина, большой Котельнический пруд с прокатом катамаранов и рыбалкой.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.