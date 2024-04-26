Новый дом с детсадом в Реутове достроят к сентябрю 2024 г

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства третьего этапа одного из корпусов жилого квартала «Самоцветы мира» в Реутове, возводимого на Проспекте Мира, сообщает пресс-служба ведомства.

Готовность двухсекционного корпуса переменной этажности превышает 70%. Монтаж внутренних инженерных сетей в секции будущего детского сада выполнен на 40%. В здании корпуса есть технический этаж, подполье и чердак. Детский сад на 84 места встроен на первом этаже. Также есть подземный паркинг на 540 машино-мест. Возводить здание начали в середине июля 2022 года, завершить планируют к концу сентября текущего года.

Всего на территории ЖК расположены 3 корпуса, 2 из них уже построены.

Вся необходимая инфраструктура расположена рядом с ЖК: школы и детские сады, парки, кафе, спортивные объекты. До станции метро «Новокосино» жителям добираться менее 3 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.