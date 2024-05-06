Стало известно, можно ли заразиться ВИЧ в общественном туалете

Многие люди опасаются риска подхватить какую-либо инфекцию при посещении общественных туалетов. Врач-акушер-гинеколог Василиса Гончарук объяснила, насколько обоснованы эти страхи и как обезопасить себя, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, бытует распространенное мнение, что в туалетах можно заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Однако Гончарук развеяла этот миф, заявив, что заразиться ИППП, такими как хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз, в общественном туалете практически невозможно.

Эти инфекции передаются непосредственно от больного человека к здоровому и плохо выживают вне организма, подчеркнула эксперт.

Кроме того, в категорию ИППП входят ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C. Они так же передаются преимущественно половым путем или через кровь, поэтому риск заражения ими в туалете сведен к минимуму, отметила гинеколог.

Тем не менее, полностью игнорировать опасность посещения общественных туалетов не стоит. По словам Гончарук, потенциальный риск могут представлять ручки дверей, кнопки смыва, краны, где могут находиться бактерии, передающиеся фекально-оральным путем через грязные руки. Эти бактерии способны вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, пояснила Гончарук.