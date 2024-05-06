Путин: результат экономической агрессии против РФ оказался обратный ожидаемому

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Путин в понедельник провел встречу с членами российского правительства. Он напомнил, что в 2022 году западные страны начали экономическую агрессию против РФ и ввели «бесконечное» количество санкций.

Глава государства уточнил, что рестрикции были направлены на разрушение России изнутри политически и экономически. Также они были призваны создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу, привести к закрытию предприятий и отраслей.

«Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось», — подчеркнул президент.

Путин уточнил, что эффект был противоположный: в 2023 году отечественная экономика росла темпами выше мировой.