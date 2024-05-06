Путин поблагодарил правительство России за совместную работу

Российский президент Владимир Путин за день до церемонии инаугурации провел встречу с действующими членами кабинета министров в Доме правительства и поблагодарил их за проделанную работу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы еще очень многое сделаем во имя России и ее народа», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что политические циклы начинаются и заканчиваются, но работа в интересах страны и ее жителей не прекращается.

Российский лидер отметил, что в ближайшее время пройдет процедура формирования нового состава правительства. Проделанная работа является хорошей базой для того, чтобы двигаться дальше.

Путин добавил, что в будущем предстоит запускать новые национальные проекты и федеральные программы.

Ранее Путин заявил, что результат экономической агрессии западных стран против России оказался обратный ожидаемому. Президент напомнил, что в 2022 году Запад начал экономическую агрессию против РФ и ввел «бесконечное» количество санкций.