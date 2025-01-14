Новый дом построили в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском округе

В новом корпусе общей площадью 42 тыс. кв. м представлена разнообразная квартирография: от студий до трехкомнатных, как классического, так и евроформата. Входные группы оснащены ступенями с перилами. Внутри подъезда выполнена декоративная отделка зон общего пользования, есть кабины консьержей и обустроены вместительные ниши под хранения колясок и сезонного имущества. Во дворах установлены современные детские площадки и уличные гимнастические городки, пешеходные тротуары и автостоянки.

ЖК «Ново-Молоково» расположен в живописном пригороде, между поймой Москвы-реки и лесным массивом в селе Молоково Ленинского округа. На территории жилого комплекса есть все для комфортной жизни: два детских сада, собственный культурный центр, кафе, салоны красоты, супермаркеты, аптеки и многое другое. Рядом с ЖК работает школа с классами «Физтех XXI» от Фонда развития Физтех-школ Московского физико-технического института. В пешей доступности от комплекса есть зеленые зоны и работает конноспортивный клуб «Левадия», для любителей рыбной ловли поблизости расположено несколько водоемов, рыболовная усадьба «Остров» и клуб семейного отдыха.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.