Новый детсад в Подольске постоят к марту 2025 г

Новый детский сад строят на территории ЖК «Каскад Парк». Сдать его в эксплуатацию планируют в марте 2025 года. В настоящее время эксперты Главгосстройнадзора фиксируют 20% готовности объекта.

В детском саде, рассчитанном на 160 детей, будут открыты 7 групп полного дня и 1 группа кратковременного пребывания, рассчитанные на 20 мест в каждой. Также предусмотрены игровые, спальни, залы музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, пищеблок, а также служебно-бытовые помещения для персонала с отдельным входом.

Территория детского дошкольного учреждения будет благоустроена с учетом потребностей маломобильных групп населения. Также здесь оборудуют игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.