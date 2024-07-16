Новый детсад на 350 мест откроется в ЖК «Измайловский лес» Балашихи 1 сентября

В ЖК «Измайловский лес» округа Балашиха 1 сентября откроется дошкольное учреждение, рассчитанное на 350 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Детсад готов на 96%. Строители заканчивают фасадные и отделочные работы, прокладывают внутренние сети, а также благоустраивают территорию для комфортных и активных прогулок детей, в группы сада привезли мебель и учебное оборудование.

В трехэтажном садике разместят 15 групповых ячеек. В каждой из них будут расположены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В нем будут залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок и кухня.

Дошкольное учреждение возводят в рамках проекта комплексного развития территории.

Принять первых воспитанников в новом детском саду планируют уже 1 сентября этого года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.