Новый дата-центр Wildberries построен в Богородском округе при содействии ЦСС

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство центра обработки данных в селе Иванисово Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возведение пятиэтажного центра обработки данных (ЦОД) общей площадью порядка 13 тыс. кв. м стартовало в августе прошлого года. Здание вмещает в себя 3 технических, 1 инженерный и 1 офисный модули. Технологическое, серверное оборудование и сетевые хранилища уже размещены на стойках. Итоговая мощность дата-центра составляет 3,5 мегаватт. Его главная функция — обработка и хранение огромных массивов данных. Центр оснащен системами бесперебойного электропитания, вентиляции и пожаротушения.

ЦОД возводили под контролем Главгосстройнадзора Московской области на протяжении всего периода строительства. С начала работ инспекторы ведомства осуществили 2 проверки и 2 профилактических визита. По итогам проверки выдано заключение о соответствии здания центра утвержденному проекту, застройщик сможет приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Проект сопровождал персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве Московской области.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.