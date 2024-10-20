Новый апарт-комплекс общей площадью 34 191 кв.м. построят в Дубне

Три корпуса, каждый высотой 11 этажей, возведут в районе левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна». Это даст возможность крупным предприятиям наукограда, привлекающим специалистов из других городов, решить вопрос с жильем для сотрудников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.

Презентацию апарт-комплекса Гринпарк провели в Особой экономической зоны «Дубна». 340 апартаментов, 150 машиномест, закрытая территория, скоростные лифты, потолки высотой три метра, ночная подсветка зданий. В этот день были подписаны первые соглашения о намерениях. Пока продажи открыты для компаний-резидентов ОЭЗ. Руководители говорили о дефиците жилья в наукограде, даже в аренду.

«Сейчас действительно кадровый голод, поэтому сотрудники приезжают из центральной России и более отдалённых регионов. И все, безусловно, нуждаются в жилье. На сегодняшний день действительно есть спрос, и апарт-комплекс – это крутое предложение по жилью для сотрудников для площадки Особой экономической зоны», - рассказала заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Екатерина Белоусова.

На презентации были подписаны первые соглашения о намерениях. Когда потребность предприятий будет закрыта, апартаменты начнут продавать и другим желающим. Комплекс общей площадью более 34 тысяч квадратных метров планируют достроить во второй половине 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов. «Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.