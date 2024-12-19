Новые цены и планировки: экономист спрогнозировал изменения рынка недвижимости

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ в России в 2025 году начнет меняться рынок недвижимости: можно ожидать падения цен на жилье и улучшение планировки квартир, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Механизм покупки недвижимости изменился. Теперь главное — это собственные средства, а не ипотека. Ипотека — это дополнительный инструмент. Купить квартиру без денег сейчас стало невозможно. Потом, спустя несколько лет, скорее всего, банки вернутся к более мягкой кредитной политике», — также отметил Колташов.

По его словам, за последние годы рынок недвижимости в крупных российских городах, особенно в Москве, перегрелся. В следующем году он начнет постепенно остывать.

Механизм покупки жилья не предполагал сбережений: можно было просто занять денег на первый взнос и взять относительно выгодную ипотеку. Строилось не очень качественное жилье с архаичной планировкой. Сложилась нездоровая ситуация для застройщика и для покупателя.