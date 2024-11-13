Новые тренды: в РФ чаще покупают частные дома и заключают сделки без ипотеки
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Генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний заявил, что в России стали меньше брать ипотеку и больше покупать частные дома, сообщает Газета.ru.
«Из всех сделок, оформленных с использованием сервисов М2 за три квартала 2024 года, 67% — ипотечные. При этом мы видим наметившийся тренд на сделки без ипотеки», — сказал Завгородний.
По его словам, сегодня доля сделок без ипотеки составляет более 32%: это на 11 п. п. больше показателей прошлого года. Основная причина — низкая доступность ипотек в регионах на фоне высокой ключевой ставки и отмена льготной программы под 8% и ужесточение условий семейной и IT-ипотек. Часто покупка квартиры без ипотеки становится долгосрочным вложением накоплений.
Еще один тренд — это интерес к частным домам. Около половины нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей выбирают строительство дома.