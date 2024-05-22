Новая школа для 1,3 тыс учеников и детсад для 220 малышей появятся в Балашихе

Школу для 1 320 учеников и детский сад для 220 малышей строят в городском округе Балашиха. Образовательный кластер в рамках комплексного развития территории возводят на территории жилого комплекса «Героев», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В школе на 1 320 мест ведут работы по устройству внутренней инженерной системы, кровли и черновой отделке, монтаж лифтового оборудования. Четырехэтажное здание площадью более 20 тыс. кв. метров. будет рассчитано на единовременное пребывание 55 классов: 20 — начальной школы, 25 — основной и 10 старшей. В ней обустроят все необходимое для всестороннего развития детей. Также на территории школы предусмотрены спортивные залы, библиотека, медиатека, благоустроенная дворовая территория для занятий на открытом воздухе и др.

В детском саду на 220 мест продолжают работы по устройству несущих конструкций. Общая площадь дошкольного учреждения составит более 3 тысяч кв. метров и включит в себя 1 подземный и 3 наземных этажа. На прилегающей территории планируется обустройство детских и спортивно-развивающих площадок. Проектом благоустройства предусмотрены мягкий вид покрытия, озеленение, высадка деревьев и кустарников, а также размещение малых архитектурных форм.

ЖК «Героев» расположен в благоустроенном районе рядом с Ольгинским лесопарком. В настоящее время на территории комплекса уже действует детский сад на 250 мест. Железнодорожная станция МЦД-4 находится в шаговой доступности. В 2024 году жилой комплекс «Героев» получил золото в номинации «Лучший ЖК Московской области» на конкурсе «ТП ЖК-2024».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.