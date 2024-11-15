Новые корпуса детского лагеря в Крыму будут в форме кораблей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что утверждена концепция развития второй очереди детского лагеря «Бригантина „Белогорье“», расположенного в поселке Заозерное под Евпаторией. Корпуса лагеря будут выполнены в форме кораблей, сообщает «Крым 24» .

Расширение займет 8 гектаров свободного пространства и будет соединено с существующей территорией через аллею, которая протянется по всему комплексу.

«Четыре новых корпуса выполним в форме кораблей. Планируем, что каждый будет рассчитан на 125 детей. Корпуса будут связаны друг с другом и с коммуникационным центром воздушно-стеклянным переходом. А кровли сделаем эксплуатируемыми — с тренажерами и спортивными снарядами», — поделился Гладков.

В спортивной зоне будет возведен многофункциональный зал с выдвижными трибунами, будет построена аквазона с фонтанами и амфитеатром. Кроме того, запланированы различные мастерские. Среди них — лаборатория по производству мороженого и пекарня. Создадут и пространство для юных исследователей, включающее археологическую площадку и полосу препятствий.

Ключевым элементом новой части лагеря станет маяк, с которого будет открываться панорамный вид на всю территорию.

В разработке проекта принимали участие дети, их пожелания были учтены. Новый лагерь будет экологически безопасным с использованием электрических транспортных средств и солнечной энергии. Строительные работы планируется начать в 2026 году.