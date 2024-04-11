Новые дома бизнес-класса взамен аварийных построят в Мытищах

В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о начале строительства двух многоквартирных домов в городском округе Мытищи. Два корпуса в составе ЖК «Мытищи Сити» построят взамен снесенных домов, признанных аварийными, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик предварительно расселил 14 семей, которые проживали в ветхом жилье, в новые комфортабельные квартиры.

Возвести два 17-этажных дома, каждый из которых рассчитан на 197 квартир, планируют за четыре года — ко второму кварталу 2028 года. В настоящее время на стройплощадке ведутся работы подготовительного этапа.

Первые этажи многоэтажных домов займут офисные помещения и объекты торговли, квартиры расположатся со второго по семнадцатый этажи.

Современный жилой комплекс строят вблизи реки Яуза. По генплану здесь возведут шесть корпусов, территорию сделают закрытой для посторонних в целях безопасности, откроют собственный физкультурно-оздоровительный центр, а в каждом подъезде предусмотрят места для колясок и лапомойки для четвероногих.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.