Новые бизнес-объекты открылись в Балашихе по программе «Недвижимость за 1 рубль»

Около 50 объектов предоставлено предпринимателям Подмосковья в рамках региональной программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль». Пять из них расположены в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

В 2025 году участниками региональной программы стали 38 предпринимателей. Реализация этих инициатив позволит создать 185 рабочих мест для жителей региона. По условиям программы предприниматели обязуются провести капитальный ремонт в течение полутора лет или завершить реконструкцию в срок до трех лет.

В Балашихе в рамках программы уже отремонтированы 5 объектов, переданных бизнесу на льготных условиях. В микрорайоне Железнодорожный открылась парикмахерская, в Кучино — складское помещение, а на улице Свердлова предприниматель запустил проект по работе с электронными площадками и маркетплейсами.

«Недвижимость за 1 рубль» — это программа льготной аренды или предоставления объектов недвижимости, находящихся в аварийном или изношенном состоянии, для субъектов малого и среднего предпринимательства за символическую плату в 1 рубль за кв. м в год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.