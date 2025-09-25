сегодня в 13:53

Новую школу строят в микрорайоне Подрезково в Химках

В ЖК «1-й Шереметьевский» микрорайона Подрезково продолжают строительство новой школы. Сейчас специалисты ремонтируют фасад здания, подключают инженерные системы и проводят чистовую отделку. Обучаться в новой школе смогут порядка 1100 детей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«На данный момент завершено 80% всех монтажных работ. Осталось только подключить автоматику, смонтировать вентиляцию. И вскоре будем готовы принимать тепло. В этой школе будет предусмотрен индивидуальный тепловой пункт», — рассказал руководитель подрядной организации Игорь Андропов.

Общая площадь здания — почти 20 тысяч квадратных метров. Новое учебное учреждение будет оборудовано двумя спортзалами — для начальной и старшей школы, а также хореографическим классом. Будет предусмотрен большой бассейн с пятью дорожками. Сейчас специалисты проводят в нем гидроизоляцию и отделочные работы.

Отмечать праздники и вспоминать памятные даты дети смогут в просторном актовом зале на 550 мест. Отдельно предусмотрят пространство для выставок.

В образовательном учреждении будут работать лифты — пассажирский и грузовой. Прилегающую территорию школы украсит зеленый сквер.

Скоро жители Подрезково смогут привести в новое учебное заведение своих детей и получить возможность трудоустройства в непосредственной близости к дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.