Новую школу на 1 650 мест построят в Пушкине

Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на строительство школы на 1 650 мест в Пушкине, на улице Зеленая Роща. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В четырехэтажном здании площадью 20,5 тыс. кв. метров, помимо учебных кабинетов, оборудуют пищевой блок, медицинский и процедурный кабинеты, библиотеку, актовый и физкультурный залы.

Застройщик сообщает, что во внешней отделке будет использована плитка в светлых тонах, акцентные цветовые элементы и зеркальные панели.

Подготовительный период начнется уже в IV квартале 2025 года, начало основного периода — II квартал 2026.

На втором этапе реализации проекта в жилом квартале будет построен детский сад. В ближайшее время ожидается закладка капсулы времени.

Срок окончания строительства социальных объектов запланирован на 2027 год.

Сейчас возводится одно дошкольное учреждение на 300 малышей в составе первой очереди ЖК. Объект на стадии фундаментных работ.

Всего в рамках реализации проекта построят 5 детских садов для 1 500 воспитанников, 2 школы на 3 300 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и поликлинику для взрослого и детского населения на 432 посещения в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.