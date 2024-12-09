Новую лыжероллерную трассу планируют открыть в Химках до конца года

В городском округе Химки продолжается строительство лыжероллерной трассы на стадионе «Снежинка». Протяженность новой трассы составит 3,5 км — одна из самых длинных в Подмосковье. Работы проводят по народной программе партии «Единая Россия». Объект планируют сдать до конца этого года, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Ирины Родниной.

Проект трассы разрабатывался с учетом современных стандартов безопасности и комфорта для спортсменов всех уровней подготовки. На данный момент завершены работы по укладке нового асфальта, а сейчас продолжается установка освещения и ограждений. В дальнейшем на территории установят скамейки для отдыха и создадут удобную дорожно-тропиночную сеть.

Депутат Госдумы, координатор федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина подчеркнула важность развития спортивной инфраструктуры.

«Развитие любительского и профессионального спорта по всей стране является приоритетом, и Химки — не исключение. Новая лыжероллерная трасса — это еще один шаг к улучшению условий для наших спортсменов. Современные спорткомплексы и удобные площадки играют важную роль в достижении высоких результатов», — отметила Роднина.

В этом году в городском округе Химки открыли скейт-парк в сквере Марии Рубцовой. Площадь объекта составляет более 1 тыс. кв. м. Новая спортивная площадка включает в себя боул-чашу и памп-трек, а также зону для пинг-понга, дорожно-тропиночную сеть и скамейки для отдыха.

В 2023 году после масштабной реконструкции открыли спортивные комплексы «Родина» в Старых Химках и «Юность» в Сходне. Ранее объекты вошли в народную программу партии «Единая Россия» по инициативе химчан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.