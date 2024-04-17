Новостройку возвели на месте снесенных пятиэтажек возле станции «Филевский парк»

Дом находится в районе Фили-Давыдково по адресу: ул. Олеко Дундича, вл. 31/35.

«Новостройка расположена всего в 3 минутах пешком от метро „Филевский парк“. Дом возвели на месте снесенных пятиэтажек, жители которых получили равнозначные квартиры по программе реновации в доме № 22 по улице Малая Филевская в 2019 году», — подчеркнул Загрутдинов.

Жилой дом состоит из шести секций переменной этажности. В подземном уровне размещена автостоянка. В доме 349 квартир. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам реновации.

Новостройку разместили буквой «П», что позволило организовать закрытый и безопасный двор. Также было выполнено благоустройство двора: высадили крупномерные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы.