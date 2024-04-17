Новостройку возвели на месте снесенных пятиэтажек возле станции «Филевский парк»
Возле станции метро «Филевский парк» построили новый жилой дом на месте снесенных пятиэтажек, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Дом находится в районе Фили-Давыдково по адресу: ул. Олеко Дундича, вл. 31/35.
«Новостройка расположена всего в 3 минутах пешком от метро „Филевский парк“. Дом возвели на месте снесенных пятиэтажек, жители которых получили равнозначные квартиры по программе реновации в доме № 22 по улице Малая Филевская в 2019 году», — подчеркнул Загрутдинов.
Жилой дом состоит из шести секций переменной этажности. В подземном уровне размещена автостоянка. В доме 349 квартир. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам реновации.
Новостройку разместили буквой «П», что позволило организовать закрытый и безопасный двор. Также было выполнено благоустройство двора: высадили крупномерные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы.