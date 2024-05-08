Новостройку на улице Горького в Ступине сдадут к концу года

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства новостройки, возводимой в Ступине по улице Горького. Завершить строительство запланировано к концу текущего года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Высотка в 9 этажей общей площадью порядка 10,5 тыс. кв. метров строится с января 2019 года. Согласно проекту, дом рассчитан на 189 квартир. На текущий момент стройготовность составляет 25%, ведутся работы по возведению несущих конструкций многоквартирного жилого дома. Все три подъезда новостройки оборудуют пандусами для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп граждан. На внутридворовой территории обустроят 2 детских и 2 спортивных площадки.

Строительство планируют завершить к концу текущего года.

Девятиэтажку возводят в рамках застройки территории ЖК «Новый город». В пешей доступности расположены 2 детских сада, 2 общеобразовательных школы и 1 лицей. А также вся необходимая инфраструктура: детская и взрослая поликлиники, 2 стадиона, Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, магазины, аптеки и гипермаркеты. Транспортное сообщение со столицей обеспечит ж/д станция Ступино.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.