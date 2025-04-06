Новостройка по реновации в районе Нагатино-Садовники готова более чем на 85%

В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы подходит к концу строительство односекционного жилого дома с подземным паркингом в рамках программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание возводят по адресу: Варшавское шоссе, з/у 47/2.

«Жилая площадь здания составит более 11,1 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 192 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В доме смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми — в будущем там смогут открыться аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения. Жилой комплекс возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой.», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом строится в районе с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся станция метро «Нагатинская», медицинские учреждения и учебные заведения. На данный момент новостройка на Варшавском шоссе выполнена более чем на 85%

Территорию вокруг дома благоустроят: высадят зеленые насаждения, обустроят спортивные и игровые площадки, установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».