Новоселье готовятся отметить 135 семей в Шатуре

В подмосковной Шатуре 135 семей переедут из ветхого жилья в новые квартиры, сообщили в пресс-службе округа.

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации построенного многоквартирного дома в Рошале на улице Химиков.

В новые квартиры в пятиэтажке въедут 135 семей, чьё жилье ранее было признано ветхим. обживаться и переезжать люди начнут после осмотра жилплощади и получения ключей в феврале.

Новостройка имеет общую площадь порядка девяти тысяч квадратных метров. Дом в Рошале начали возводить в сентябре 2023 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Застройщик постарался, чтобы комфортно новосёлам было не только внутри МКД, но и на придомовой территории. Для этого были сделаны тротуары, оборудованы парковочные места, в том числе для маломобильных граждан. Для детей во дворе возведена игровая площадка с горками и качелями. В пешей доступности от новостройки расположены магазины и образовательные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.