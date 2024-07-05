сегодня в 16:20

Новое здание Каширского ОВД достроят в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства административного здания Каширского ОВД. Текущая строительная готовность объекта составляет 55%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объект возводят в рамках реализации госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства.

Эксперты определили качество устройства монолитных железобетонных, каменных и армокаменных конструкций. На текущий момент строители выполняют работ монтаж светопрозрачных конструкций, бетонирование парапета, электромонтажные работы, а также комплексное благоустройство. На объекте работает порядка 12 единиц техники и 150 специалистов.

Общая площадь нового четырехэтажного административного здания составит более 8,2 тыс. квадратных метров. Функциональные блоки будут обособлены. Помещения дежурных служб, административных, подсобных, хозяйственных и режимных помещений четко разграничат.

Также на территории нового Каширского ОВД возведут собственную блочно-модульную газовую котельную, обустроят два КПП, хозпостройки и гараж открытого типа.

Завершение строительства намечено на первый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.