Новая заправка появится в Серебряных прудах

сегодня в 11:16

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профилактический визит на будущую заправочную станцию в городском округе Серебряные Пруды (172-й км трассы М-6 «Москва-Астрахань»). Новый топливный комплекс уже готов на 80%, сейчас проводятся работы по устройству технологического оборудования, а также по благоустройству прилегающей территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь застройки составит чуть более 436 квадратных метров, на станции смогут обслуживаться автомобили с бензиновыми двигателями и на газу. Окончание строительства заправочного комплекса планируется уже во второй половине августа 2024 года.

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья отмечают, что на данном этапе строительство ведется без нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.