Новая поликлиника откроется в Котельниках в мае

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев вместе с депутатом Госдумы РФ Романом Терюшковым и главным врачом Котельниковской поликлиники Дмитрием Полыниным проверил ход строительства новой поликлиники на улице Кузьминская, дом № 7б. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории полностью завершено благоустройство, ведется активная установка современного медицинского оборудования. Уже смонтирован один из самых мощных компьютерных томографов, установлен высокотехнологичный рентген-аппарат, мамограф и флюорограф, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Также завезено стоматологическое оборудование, его монтаж начнется в конце февраля.

«Сдача объекта запланирована на середину апреля, после чего начнется процесс лицензирования на осуществление медицинской деятельности», — рассказал Соболев.

Открытие поликлиники для посетителей планируется к 1 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.