Новая музыкальная школа на 600 учеников в Королеве готова на 65%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства музыкальной школы в Королеве, которую возводят в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Школу искусств строят в рамках реализации региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Застройщик — администрация округа.

Возводить объект начали в середине мая 2023 года, финал — уже в III квартале 2024 года. В ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали 65% строительной готовности. В настоящее время строители устраивают инженерные системы и сети, фасад и благоустраивают прилегающую территорию.

Школа искусств будет трехэтажной, ее площадь составит порядка 2,6 тыс. кв. метров. Здесь будут готовы принять 600 учеников. Для них оборудуют кабинеты теоретических и практических занятий, концертный зал на 120 мест, а для оркестров и хоровых коллективов — репетиционные залы.

В вестибюле первого этажа появится гардеробная, а для родителей юных талантов организуют зону ожидания. Прилегающую территорию озеленят и комплексно благоустроят местами отдыха, а также оборудуют парковку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.