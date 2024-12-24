Новая АЗС в Электростали готовится к вводу в эксплуатацию

Главгосстройнадзор Московской области завершил проверку строительства автозаправочного комплекса № 31 в Электростали. Застройщиком данного проекта выступила компания «ТН-АЗС-ЗАПАД» (входит в группу компаний «Татнефть»). Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Строительство АЗС общей площадью 218 кв. метров стартовало в августе 2024 года. На сегодняшний день стройготовность достигла 100%. По итогам проверки Главгосстройнадзором выдано заключение о соответствии построенной АЗС требованиям проектной документации. Скоро ее введут в эксплуатацию.

Построенный объект дорожного сервиса включает в себя зону заправки легковых и грузовых автомобилей с 4 топливораздаточными колонками, а также зону сервиса для водителей и пассажиров с продажей сопутствующих товаров. Автовладельцам доступны следующие виды топлива: дизельное топливо (Дт), ДТ-Танеко, бензин марки Аи-92, Аи-95 и Аи-98.

Планируемый штат сотрудников — 12 человек, работающих посменно: четыре инженера-технолога, четыре кассира и четыре рабочих. Работу организуют в две смены по 12 часов каждая.

Проектная мощность АЗС рассчитана на обслуживание до 500 автомобилей в сутки, а в год — порядка 84 тыс. транспортных средств.

Реализовать коммерческий проект застройщику помогли специалисты центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Для застройщика были получены необходимые согласования и разрешение на строительство. А сейчас специалисты ЦСС получают для застройщика разрешение на ввод АЗС в эксплуатацию.

В экономику Подмосковья строительство АЗС принесло порядка 120 млн рублей инвестиционных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.