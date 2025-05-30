Нотариус рассказал об особенностях покупки квартиры, где прописаны дети

Столичный нотариус Борис Иванов рассказал об особенностях и ограничениях при сделках с недвижимостью, владельцем которой является ребенок или в которой прописан несовершеннолетний, сообщает RT .

«Если ребенок — владелец недвижимости или ее доли, участие нотариуса в сделке по распоряжению таким имуществом обязательно. Он проверяет полномочия представителей ребенка и значимые юридические факты», — предупредил эксперт.

Например, уполномоченные сотрудники следят за разрешением органов опеки на сделку, за изменением жилищных условий ребенка и соблюдением его прав при продаже квартиры и покупке нового жилья. Специалист отметил, что даже если ребенок в сделке никак не фигурирует, обязательно нужно учитывать его интересы.

Одной из загвоздок является то, что выписать ребенка «в никуда» после продажи квартиры нельзя. Даже после сделки несовершеннолетний будет иметь право жить в этой квартире. Для нового владельца этот факт может стать большой проблемой.

Более того, проверяются и права ребенка при приватизации, не сохраняет ли он право проживать в жилье, оставшись без попечения родителей. Иногда случается, что родители погибли, жилье остается бабушке, а внук оказывается в детдоме. В таком случае даже если ребенок не является собственником квартиры, на ее продажу необходимо разрешение органов опеки.

Другой распространенной ситуацией в практике нотариусов является скрытие родственных связей с несовершеннолетним для заключения с ним сделки. Родители пытаются обойти запрет на совершение сделок с детьми через бабушек и дедушек. Использование материнского капитала и равное распределение доли среди детей также проверяется через Соцфонд или банк, где бралась ипотека.