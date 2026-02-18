Нижний Новгород вошел в топ-15 городов РФ с самыми высотными жилыми домами

В период с 2019 по 2025 год наиболее распространенной в России была высота жилых зданий в диапазоне от 14,8 до 15,5 этажей. Однако в течение двух последних лет наметилась тенденция к увеличению этажности возводимых объектов. Эксперты связывают это с двумя ключевыми факторами: уменьшением количества свободных площадей в городской черте, что вынуждает застройщиков эффективнее использовать доступные территории, а также с замедлением инфляции и восстановлением спроса.

Специалисты отмечают, что, если в 2026 году усредненный показатель сданных корпусов останется на уровне 15 этажей, то в 2027 и 2028 годах он может превзойти отметку в 17 этажей.

По итогам прошлого года средняя высота многоквартирного дома, построенного в России, составляет 15 этажей. Лидируют по этому параметру Москва, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж. Нижний Новгород попал в топ-15 городов с самыми высотными жилыми зданиями. Самые низкие дома строят в Сочи, Калининграде и Ярославле, где средний показатель не достигает десяти этажей.

