Никак не повлияет: эксперт прокомментировала идею ограничить ипотеку в РФ
Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Олеся Белоглазова заявила, что инициатива запретить россиянам брать ипотеку на срок более 30 лет мало повлияет на рынок: уже сейчас банки именно так и действуют, сообщает «ФедералПресс».
«Максимальный срок ипотечного кредита предлагают ограничить тридцатью годами? Это никак не повлияет на ипотечный рынок. Мы в такой реальности живем уже давно», — сказала Белоглазова.
По ее словам, ежемесячные платежи на 20 и 30 лет не будут сильно отличаться. При оформлении ипотеки на срок от 20 лет платеж не уменьшается, но количество платежей увеличивается и это приводит к большей выплате по процентам — вплоть до разницы в несколько миллионов рублей. При этом, по статистике, люди погашают ипотечные кредиты в среднем за 7-8 лет.
Ранее Центробанк России принял решение рекомендовать банкам не выдавать ипотеку на срок более 30 лет.