Никак не повлияет: эксперт прокомментировала идею ограничить ипотеку в РФ

Эксперт Белоглазова: уже сейчас банки часто предлагают ипотеку на 30 лет

Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Олеся Белоглазова заявила, что инициатива запретить россиянам брать ипотеку на срок более 30 лет мало повлияет на рынок: уже сейчас банки именно так и действуют, сообщает «ФедералПресс» .

«Максимальный срок ипотечного кредита предлагают ограничить тридцатью годами? Это никак не повлияет на ипотечный рынок. Мы в такой реальности живем уже давно», — сказала Белоглазова.

По ее словам, ежемесячные платежи на 20 и 30 лет не будут сильно отличаться. При оформлении ипотеки на срок от 20 лет платеж не уменьшается, но количество платежей увеличивается и это приводит к большей выплате по процентам — вплоть до разницы в несколько миллионов рублей. При этом, по статистике, люди погашают ипотечные кредиты в среднем за 7-8 лет.

Ранее Центробанк России принял решение рекомендовать банкам не выдавать ипотеку на срок более 30 лет.