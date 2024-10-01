Незаконную постройку ликвидировали рядом с детской площадкой в Рязанском районе

Госинспекция по недвижимости освободила земельный участок и демонтировала ветхий самострой на юго-востоке Москвы, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Строение находилось по адресу: ул. 3-я Институтская, вл. 5, корп. 2, рядом со стр. 2, Оно было возведено с нарушениями норм и требований земельного законодательства.

«Самострой не использовался и находился в заброшенном, ветхом состоянии. Учитывая, что неприметные постройки притягивают асоциальные элементы и становятся источниками повышенной опасности, мы оперативно приняли меры по ликвидации незаконного строения и освобождению территории. Участок привели в порядок — его выровняли и вывезли мусор», — уточнил Бобров.

Мероприятия по обнаружению самостроев, а также аварийных, ветхих построек осуществляются во всех административных округах Москвы — это важнейший элемент профилактики правонарушений и создания гармоничного архитектурного облика столицы.