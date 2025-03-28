Незаконное использование земельного участка пресекли в Можайском районе Москвы

В Можайском районе Москвы остановлено незаконное использование земельного участка. На западе мегаполиса сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили самовольную перестройку в нежилом здании, построенном в 2017 году, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Пятиэтажный гаражный комплекс расположен в ЗАО по адресу: улица Барвихинской, вл. 18.

«При обследовании объекта специалисты инспекции зафиксировали самовольную застройку подколоннадного пространства, не предусмотренную проектной документацией и произведенную в отсутствие разрешительной документации. Кроме того, земельный участок по указанному адресу для целей строительства или реконструкции не предоставлялся», — сказал Бобров.

Он добавил, что при этом незаконно возведенные помещения эксплуатировались в коммерческих целях.

На данный момент нарушение устранено: Госинспекция по недвижимости организовала демонтаж самовольных построек, вернув зданию первоначальный облик.

В ведомстве напомнили, что в Москве действует цифровая платформа «Открытый контроль», с помощью которой жители и владельцы недвижимости могут проверить соответствие своих объектов законодательным требованиям, а также получить бесплатные консультации от специалистов инспекции.