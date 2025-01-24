Нетипичная ситуация: эксперт рассказала об изменениях цен на жилье

Эксперт Родина: год на рынке жилья начался с неопределенности

Руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизавета Родина заявила, что после новогодних каникул ситуация на рынке труда существенно не поменялась, но в целом год начинается с неопределенности, сообщает Life.ru .

Среди новшеств — ипотечный стандарт, запрещающий наценку на стоимость жилья при субсидировании ставки. Сегодня ключевая ставка ЦБ составляет 21%, ипотечные ставки достигают 30%. Но есть надежда на реализацию обещанных мер поддержки.

«В принципе, у многих девелоперов принята динамическая система ценообразования, а также привязанность к пополнению эскроу-счетов. К сезонности сейчас мало кто привязывается», — также отметил руководитель департамента продаж девелоперской компании UNIQ Development Валерий Ручий.

По его словам, раньше январь считался месяцем затишья, но сейчас растет спрос на квартиры в новостройках, то есть ситуация оказалась лучше ожиданий.